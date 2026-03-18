Di Napoli: "La Fiorentina è in una situazione anomala e mai immaginabile. Ora si può aprire un capitolo nuovo"

L’ex attaccante di diverse squadre di Serie A Arturo Di Napoli, meglio conosciuto nel mondo del calcio con l’appellativo di Re Artù su News.Superscommesse.it ha commentato le vicende della Fiorentina, reduce in campionato da una vittoria importante ottenuta contro la Cremonese.

“Non è mai stata una squadra da zona salvezza”

“La Fiorentina non ha mai avuto una squadra da zona salvezza - ha detto - né ora e né prima del mercato di gennaio. Stava in una situazione a dir poco anomala, mai immaginabile con quella rosa”.

“Ora si può aprire un capitolo nuovo”

E poi: “La vittoria importante di Cremona può spazzare via la nuvola nera, può aprire un capitolo nuovo, sia in Campionato che in Conference League, senza dimenticare e facendo tesoro del passato e degli errori commessi”.