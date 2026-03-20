Chivu scioglie i dubbi verso la Fiorentina: la capolista è pronta. Bastoni c'è, Lautaro...

Si avvicina Fiorentina-Inter. Dopo il passaggio del turno in Conference League, prima della sosta, la squadra viola affronta i nerazzurri domenica sera al Franchi.

L'Inter si prepara a sfidare la Fiorentina

Mister Cristian Chivu ha le idee più chiare verso la trasferta di Firenze. La capolista si presenta con il suo capocannoniere, Lautaro Martinez, a mezzo servizio; anche oggi l'argentino ha lavorato a parte. La convocazione resta in dubbio, certamente non partirà dal primo minuto: l'attacco dell'Inter sarà guidato da Thuram e da Pio Esposito.

Lautaro ancora non al top. Bastoni ce la fa

Per il resto, come riporta Tuttomercatoweb.com, non ci sono altri dubbi. Bastoni è tornato pienamente a disposizione e completerà la difesa assieme a Bisseck e Akanji. Dumfries e Dimarco occuperanno le fasce, mentre il centrocampo tipo sembra Calhanoglu-Barella-Zielinski.