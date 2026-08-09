Paratici tiene tutti sulle spine per il Mister X della fascia sinistra. Pellegrino intanto si è già promesso alla Fiorentina

Il tassello mancante all'ideale nuovo undici, quasi del tutto rinnovato, della Fiorentina 2026/27 è l'esterno offensivo di fascia sinistra. Una lacuna che la società viola ha lasciato intendere di voler colmare con un nome roboante, un altro di quelli da far impennare l'entusiasmo in città. Il profilo però a quanto pare resta top secret, come sottolinea La Nazione: Paratici ha fatto molta strategia a livello comunicativo ma la strategia dovrebbe andare ancora in direzione di un nome internazionale, da acquistare a titolo definitivo. Da quella parte la Fiorentina ha solo Gudmundsson, che comunque non è proprio l'ultimo arrivato, ma un altro elemento serve e dovrebbe essere rilevante.

Pellegrino aspetta solo la Fiorentina

La settimana che parte domani dovrebbe essere quella di Mateo Pellegrino: le parti si sono già parlate a giugno e l'argentino si è promesso alla Fiorentina. Occorre solo attendere l'uscita di Piccoli, per il quale la società gigliata aspetta 18-20 milioni dal Bologna. Per poi versarne poco meno di 30 al Parma, tra prestito e obbligo di riscatto.