Piccoli, dalla priorità alla Fiorentina all'apertura al Bologna. Paratici e una passione per Pellegrino che viene da lontano

L'intreccio delle strade dei numeri nove è tema trattato da La Gazzetta dello Sport, che parla apertamente di incastro già pronto ad andare in porto: Dallinga a Genova, Piccoli a Bologna e Pellegrino a Firenze. La novità, secondo la rosea, è l'apertura di Roberto Piccoli al Bologna, dopoché la sua priorità di inizio estate era giocarsi le proprie carte con Grosso in viola. E l'attaccante se l'è giocate anche bene, segnando in tre delle ultime quattro amichevoli. Una proposta dei rossoblù intorno ai 18 milioni, a titolo definitivo o in prestito con obbligo, risolverebbe rapidamente la situazione e l'opzione sembra potersi concretizzare a inizio settimana.

Vecchio amore per Pellegrino

La passione calcistica di Paratici per Mateo Pellegrino invece, nasce da lontano: già ai tempi del Velez. Il Ds viola, allora al Tottenham, ne parlava con entusiasmo all'ex collega in bianconero, Cherubini, che da dirigente del Parma lo portò in Emilia. E Piccoli si dirigerà davvero a Bologna, la Fiorentina sa già dove andare a pescare.