Ma chi corre di più in Serie A? Non la Fiorentina che anzi arranca ma in buona compagnia

Terza sosta e tempo di primi bilanci parziali della stagione: il noto portale Transfermarkt si affida anche ad alcune statistiche per tracciare classifiche di rendimento. In questo caso il dato preso in esame è quello dei chilometri percorsi di media dalle formazioni di Serie A. La Fiorentina non è tra le squadre con maggior distanza percorsa e risulta anzi 14esima in Italia, con 108,6 km a partita, 59,7 dei quali di corsa. Un valore però tutto da contestualizzare con il tipo di approccio tattico dei vari club: negli ultimi 4 posti ad esempio ci sono Roma, Milan e Napoli che fanno anche peggio della squadra di Italiano.