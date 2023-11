L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano continua a stupire nel suo percorso sulla panchina viola. Lo ha notato anche Alessandro Cucciari, ex calciatore e allenatore, che ne parla così a Tuttomercatoweb.com: “L'ho sempre stimato per il gioco che propone, fin dai tempi di Trapani. Se gode di questa stima generale, è perché tutti hanno capito quanto lavora. Un allenatore capace incide tantissimo ovunque e lui mette chiunque in difficoltà”.

Sulla Fiorentina: “Firenze, negli ultimi anni, non ha vissuto con chissà quale frequenza momenti come questi. Sono arrivate due finali in un anno, va sottolineato. Anche perché sette undicesimi della rosa attuale della Fiorentina lottavano per la salvezza fino a due anni fa”.