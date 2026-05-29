Roma ufficialmente a caccia del ds, Massara lascia. E andando oltre Paratici...

La Roma cerca novità per quanto riguarda la direzione sportiva. Ha guardato anche in casa della Fiorentina, visto l'interesse per Fabio Paratici subito tramontato. Intanto è ufficiale la separazione consensuale con Frederic Massara, come riportato dal comunicato.

Roma a caccia di un ds

La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

Massara lascia: ora è ufficiale

"Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara. La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale.