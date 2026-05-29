Dopo Paratici, la Roma corteggia un altro dirigente della Fiorentina

Come sappiamo sono giorni di grandi cambiamenti in casa Roma. I giallorossi avevano provato a soffiare alla Fiorentina niente meno che Fabio Paratici, che però ha rispedito al mittente l'offerta confermando la sua volontà di lavorare con il club viola a cui si è da poco legato.

Ancora la Fiorentina

Ma le novità per la Roma riguardano un po' tutto l'assetto dirigenziale, anche a livello di settore giovanile. Il club capitolino sta cercando un nuovo responsabile e, come riporta Il Romanista, è tornato a guardare in casa Fiorentina: Valentino Angeloni è infatti uno dei nomi che piace alla società, ma non l'unico.

Altro candidato

Alessandro Frara del Frosinone è l'altro candidato a prendere il posto di Bruno Conti e Alberto De Rossi, i cui contratti sono prossimi alla scadenza.