Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si legge di Mastantuono e dei talenti viola, oltre alla prossima gara contro il Monza.
Prima pagina
In prima pagina sul QS si legge: “Dribbling e talento da numeri 1. Ma ora serve concretezza”.
Pagina 2
A pagina 2 si legge il titolo: “I viola sanno saltare l'uomo. Adesso dribbling e fantasia cercano solida concretezza”. E a lato c'è l'analisi: "Imbarazzo primo tempi. Nella ripresa da Europa. Metà partita non basta". A pagina 3: “Atta mette Monza nel mirino. Oulai in vantaggio su Fagioli”.
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