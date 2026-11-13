La Nazione: Riscatti da 96 milioni, per Gonçalves serve un segnale forte

Sul QS de La Nazione si legge della Fiorentina, dei giovani, degli arrivi in prestito in estate e dei bilanci, oltre che dell'infermeria viola.

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo: “Pellegrino, Njie e i giovani viola. Un patrimonio da difendere”.

Pagina 4

A pagina 4 il titolo: “La meglio gioventù: Pelle, Masta, Alieu. Il futuro ha bisogno di protezione". E accanto: “Bilancio viola estate 2026: un rosso da 130 milioni”.

Pagina 5

A pagina 5 si legge in alto: “Riscatti viola, conto da 96 milioni. Njie (Toro) la decisione è già presa. Gonçalves serve un segnale forte”. E sotto: “Atta e il primo sorriso: ora si allena in gruppo. Ranieri è a disposizione. Ndour a parte”.