La Nazione: Il futuro viola si decide a Reggio Emilia

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si parla di Fiorentina, degli infortunati e della prossima sfida contro il Sassuolo, oltre che della posizione di Paolo Vanoli.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Test Sassuolo, il futuro viola si decide domani”

Pagina 4

A pagina 4: “Equilibrio e continuità, la strada è tracciata. Mediana folta e adesso Oulai sfida Fagioli”. E sotto: “Il futuro di tutti in 180 minuti. Sassuolo più Juve, niente alibi”.

Pagina 5

A pagina 5: “Le vittorie (coi baby) e i suoi giovani. C'è Aquilani, incrocio di emozioni”.