La Nazione: Fagioli, ora o mai più

Sul QS de La Nazione spazio al pre Fiorentina-Juve: "Supersfida alla Juve. Sì, Fagioli cerca il riscatto". A pagina 4 in taglio alto: “Fagioli davanti a un bivio decisivo. Il momento di riprendersi il futuro”, in taglio basso: “Modulo (4-3-3) e uomini: Vanoli ha già deciso. Njie e Mastantuono gli esterni per pungere”. A pagina 5: “Il doppio assalto a Beto e il pressing per Atta: quelli del ’mai dire Juve’”, di spalla: “Chiesa, Dusan e Nico Gonzalez: Rocco incassò oltre 173 milioni” e “I giri di campo di Paratici e il tris di Pepito. E’ l’effetto Juve”.