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La Nazione: Vanoli pronto a sfatare il tabù big

Redazione /
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La Nazione
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Sul QS de La Nazione questa mattina si parla dell'avvicinamento a Fiorentina-Juventus e del lavoro di Paolo Vanoli in casa viola. 

Prima pagina

Sul QS in prima pagina si legge: “Dai rimpianti alla rivincita. Vanoli pronto a sfatare il tabù big”. 

Pagina 2

A pagina 2: “Vanoli a caccia di conferme contro una big”. E sotto: “Ranieri e Atta lavorano ancora a parte. Duello Fagioli-Oulai per il ruolo di play”. 

Pagina 3

A pagina 3: “La missione di Pellegrino: ripetersi. E Pedro cerca spazio per incidere”. 

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