Pongracic tornerà dopo la sosta per le nazionali. Il croato intanto sfrutta il tempo libero per visitare Siena - FOTO

Il report medico dopo la sconfitta di 10 giorni fa a San Siro era stato molto chiaro: ”ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali. […] Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra”. Il difensore croato, dopo essersi dimostrato con Como e Inter tra i migliori del reparto arretrato, dovrà quindi restare lontano dai campi per molto tempo.

Ecco quando Pongracic tornerà a disposizione

Già contro Atalanta e Sassuolo Vanoli è stato costretto a fare a meno di Pongracic, ma secondo quanto filtra dal Viola Park i tempi di recupero sembrerebbero essere piu lunghi. Il croato resterà sicuramente escluso anche dalla sfida di domenica sera contro la Juventus, con l’obiettivo di tornare disponibile per la 12esima giornata di campionato, quella dopo le due settimane di sosta. Anche qui la Fiorentina però, come in altri situazioni simili, nonostante sia in emergenza in difesa non intende bruciare le tappe per averlo al rientro nella miglior forma fisica possibile.

Il croato passa un giovedì pomeriggio particolare

E se appunto contro i bianconeri il croato non ci sarà, non dovendo quindi preparare la sfida contro i compagni, in questi giorni il giocatore oltre a svolgere tutte le terapie del caso avrà a disposizione tanto tempo libero. Come quest’oggi. Pongracic infatti, dopo aver passato la mattinata al Viola Park, ha scelto di passare il pomeriggio a Siena, documentando tutto tramite il proprio account Instagram. Questi uno degli scatti pubblicati dal giocatore: