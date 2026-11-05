E ora siamo tutti allenatori. Una Fiorentina spregiudicata in campo, ma nessuno ci pensa al vero pericolo? - VIDEO

Alla fine vanno messi in campo. Lo diciamo perché in queste ore a Firenze sembrano diventati tutti allenatori. Non che la cosa non accadesse prima, ma oggi assistiamo davvero ad una esplosione di mister in pectore della Fiorentina.

Tutti dentro

Ricordiamo a tutti innanzitutto che si gioca in undici e che nel calcio di oggi, chi sta in panchina, è spesso più importante e più decisivo di chi gioca dall'inizio. Contro il Sassuolo la dimostrazione di questo è stata tangibile. Tutti vorrebbero vedere Oulai con Fagioli in mezzo e poi Mastantuono, Pellegrino, Nije, Goncalves, magari proprio contro la Juventus, in una partita non facile e pericolosa. Potrebbe anche accadere (Vanoli ci aveva in sostanza già provato con il Como, con un successo a metà), soprattutto adesso che la forma dei giocatori viola sembra aumentata.

Il pericolo

Ma ricordiamoci anche che Vanoli deve innanzitutto sistemare una fase difensiva che fa acqua da tutte le parti, che prende almeno due gol a partita di media e che non sembra aiutata e supportata dagli altri reparti. Qui c'è da lavorare e tanto. Chiaro che nella sfida dell'anno, da sempre per Firenze, piacerebbe a tutti vedere una Fiorentina bella offensiva, bella spregiudicata, bella all'attacco. Ma attenzione a non gettarsi, in questo modo, nelle braccia del nemico. Starà a Vanoli, che al momento ha comunque mostrato in molte occasioni la voglia di puntare sui calciatori di qualità, sceglierne undici. E pensare non soltanto ai singoli ma anche e soprattutto agli equilibri di squadra. La vittoria di Reggio Emilia, non dovrà essere vanificata.

Adesso, calendario alla mano, serve dare continuità di risultati ad una squadra che ha bisogno di coraggio e di fiducia per uscire in modo definitivo dalle sabbie mobili di questa classifica ancora difficile da capire. Domenica sera, contro la Juventus, potrà essere l'occasione giusta. Si gioca in almeno quindici, non in undici, ricordiamocelo sempre. E chi entra dopo, spesso è volentieri, può essere decisivo più di comincia dall'inizio.