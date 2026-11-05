Lo stesso undici di Atalanta e Sassuolo? Il rischio c'è...

In vista della sfida contro la Juventus, Vanoli potrebbe affidarsi nuovamente all’assetto che ha dato segnali positivi nelle ultime uscite contro Atalanta e Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Nazione, la possibilità di rivedere il gruppo titolare schierato nelle due precedenti gare è concreta. Una soluzione nata anche dalle necessità, ma che sta mostrando caratteristiche interessanti e margini di crescita sui quali l’allenatore viola potrebbe continuare a lavorare.



Difesa, nuove certezze

In particolare, potrebbe essere confermata la linea difensiva composta da Joao Mario sulla corsia sinistra e dalla coppia centrale Dragusin-Viery. Un reparto assemblato inizialmente per far fronte alle difficoltà e alle assenze, ma che sembra aver trovato un equilibrio interessante. La sensazione è che questa soluzione possa avere ancora margini di miglioramento e rappresentare una base da cui ripartire anche contro i bianconeri.



Attacco e l’aspetto mentale

Anche in avanti il lavoro di Mastantuono e Njie sulle corsie esterne sembra offrire benefici a Pellegrino, che può così trovare maggiore spazio e confidenza nella fase di finalizzazione. Vanoli potrebbe dunque ripartire da questo equilibrio offensivo, cercando allo stesso tempo di intervenire sull’aspetto mentale. In una partita delicata come quella contro la Juventus, mantenere alta la concentrazione e la tensione agonistica sarà fondamentale per dare continuità ai segnali positivi delle ultime giornate.