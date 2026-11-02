Corriere Fiorentino: Vanoli nervoso va all’attacco

Tre pagine dedicate alla Fiorentina stamani da parte del Corriere Fiorentino.
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L'apertura è per: “Una prova di coraggio”. Sottotitolo: “Contro il Sassuolo serve uno scatto in avanti, giocare in difesa non funziona La gara è uno spartiacque, anche i neroverdi sono in crisi e senza equilibrio”.
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Spazio alle dichiarazioni: “Vanoli nervoso va all’attacco ”È una partita pericolosa, contro di noi troppe critiche". Sottotitolo: “Il tecnico difende Fagioli e sottolinea: ”Siamo in crescita".
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Presente un'intervista che porta il titolo: “Aquilani predestinato, Vanoli risalirà Stasera vincerà chi avrà più equilibrio”. E ancora: “Mister Iachini: ”la maxi sosta ha creato difficoltà a tutti. E anche i gol subiti sono un problema comune".
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