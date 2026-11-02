Iachini: "Vanoli farà risalire la Fiorentina. Tutti i giocatori forti possono giocare insieme, io dovevo far convivere Bonaventura, Castrovilli ed Eysseric”

L'ex allenatore della Fiorentina (ma anche del Sassuolo), Beppe Iachini, chiamato a fare le carte in vista del match del tardo pomeriggio di oggi.

“Aquilani? Un predestinato. E Vanoli troverà la quadra - sono le parole utilizzate dallo stesso Iachini, in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino - d’altronde questa sosta così lunga ha danneggiato tutte le squadre dal punto di vista della continuità del lavoro e della conoscenza reciproca”.

Difficoltà Fiorentina

“Nessuno se l’aspettava di vederla lì in fondo ma ha cambiato tanto ed era preventivabile qualche difficoltà. Ci vuole pazienza e tempo e qualche risultato ad aiutare. Ma la Fiorentina ha le armi per risalire…Vanoli è arrivato da qualche settimana. I numeri dicono che la squadra ha preso qualche gol di troppo, perciò deve registrare gli equilibri e la fase di non possesso. Non è una questione di reparto, anche perché ora De Gea sta facendo parate importanti. La scorsa stagione il tecnico trovò la quadra mettendo Fagioli davanti la difesa”.

Centrocampo e uomini di qualità

“Fagioli è un ottimo giocatore - conclude Iachini - bravo a riprendersi anche la Nazionale, poi una prestazione non eccezionale ci può stare. Oulai è forte, ma può cercare spazio anche in altri ruoli. Vanoli troverà la combinazione giusta per farli convivere. Tutti i giocatori bravi possono giocare insieme se stanno bene, anche io alla Fiorentina dovevo far convivere Bonaventura, Castrovilli ed Eysseric”.