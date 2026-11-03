Mareggini: “Ndour più lento di un cammello. La difesa non ha né capo né coda"

Altro portiere ospite di Lady Radio oggi, l’ex viola Gianmatteo Mareggini, che si è espresso su vari calciatori della Fiorentina, ma non solo, dopo il successo a Sassuolo… offrendo anche una lettura diversa del primo gol neroverde rispetto a Galli.

‘Vanoli dice che la Fiorentina sta giocando bene ma…’

“Non si tratta di parlare di Oulai o Gonçalves, ma mettere in campo chi è più in forma. Mi dispiace ma Fagioli e Ndour che vediamo ora hanno bisogno di star fuori, invece prima si gioca male entrando in campo con chi non è al top, e si tiene fuori chi ha qualità migliori. Se vogliamo essere superficiali possiamo prendere la vittoria e guardare il bicchiere mezzo pieno, invece ci sono cose che non vanno che meritano di essere sottolineate. Contro un’altra squadra ieri la Fiorentina del primo tempo avrebbe subito 2 o 3 gol. Vanoli dice che la Fiorentina sta giocando bene da qualche gara ma non raccoglie… io una squadra che gioca bene non l’ho vista”.

‘La difesa non ha né capo né coda’

“Il centrocampo così non regge: Fagioli non sa difendere, Ndour è lento come un cammello, forse anche di più, e non riesce a recuperare palla e il modo di giocare viola evidenzia i suoi difetti. Joao Mario e Jimenez in difesa non sono delle cime, non so cosa sia passato per la testa a Dragusin sul primo gol del Sassuolo. Il gol colpa di De Gea? La difesa non ha né capo né coda e non gioca alta predisponendo il portiere a stare in una certa posizione, molto più avanzato. Non voglio difendere De Gea, è una situazione di gioco chiara: 50% colpa di Fagioli, 30 di Dragusin e 20 di De Gea. Pellegrino e Mastantuono andranno entrambi in doppia cifra".