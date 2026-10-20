Mareggini: "De Gea ci aveva abituati troppo bene. Ha difetti e sta avendo una flessione. Vanoli non cambi sempre formazione"

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini, durante il Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Como, soffermandosi in particolare sull'estremo difensore viola David De Gea.

La prestazione del portiere

"De Gea è ancora molto reattivo - ha detto l'ex calciatore - per questo non mi preoccupo dell'età. Fisicamente ha ancora grandi qualità, ovviamente ha anche alcuni difetti, che però si porta dietro da inizio carriera. Il primo anno forse ci aveva abituato troppo bene e ora sta forse avendo una flessione. Potrebbe anche essere una questione mentale. Io l'ho analizzato domenica. Il terzo gol è colpa sua, certo. Ma mi pare ci si sia dimenticati dei 2-3 interventi del primo tempo. Bisogna riconoscere che c'è qualcosa che non va nella squadra se si concedono 7-8 occasioni.

La rosa viola

“Vanoli ha detto che sta cercando un equilibrio, ma allora non può ogni volta rimescolare le carte cambiando formazione. Il centrocampo è il reparto in cui ci sono le maggiori lacune. Io credo che la Fiorentina debba cercare un giocatore carismatico in mezzo al campo perché manca assortimento e così è dura creare equilibrio. Con un giocatore dinamico nell'intercettare palloni, ne gioverebbe anche la difesa”.