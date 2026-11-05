Fiorentina, un progetto che guarda lontano. E Oulai può diventare un talento da 60 milioni

La Fiorentina ha scelto di investire sul futuro. Il progetto portato avanti dal club, soprattutto con l’arrivo del direttore sportivo Fabio Paratici, punta sulla costruzione di una squadra ricca di giovani di prospettiva. Una strada che richiede pazienza, perché il potenziale ha bisogno di tempo per trasformarsi in rendimento e continuità.

Visione pluriennale

Le difficoltà iniziali si inseriscono anche in questa prospettiva: nelle scelte estive la priorità è stata una visione pluriennale, con la consapevolezza di dover attraversare una fase di crescita. L’obiettivo resta quello di raccogliere nel tempo i frutti degli investimenti, accompagnando la maturazione dei giocatori.

L'esempio di Oulai

Inao Oulai rappresenta uno degli esempi più significativi di questa strategia. La Gazzetta dello Sport scrive in merito che la Fiorentina ha puntato sul centrocampista ivoriano nella convinzione che, nel giro di uno o due anni, possa affermarsi a livello internazionale e raggiungere una valutazione nell’ordine dei 50-60 milioni di euro. Una prospettiva ambiziosa, da costruire attraverso il lavoro quotidiano.

Il classe 2006 possiede qualità naturali e ha già dimostrato il proprio talento anche al Mondiale. Il passaggio alla Serie A richiede però ulteriori adattamenti: Oulai non proviene da uno dei cinque principali campionati europei e deve prendere confidenza con nuove richieste tattiche, ritmi e responsabilità.

Un percorso decisivo

Per diventare un centrocampista di primo piano nel calcio europeo serviranno altri passi avanti, capaci di affinare le sue doti e renderlo sempre più completo. La sfida della Fiorentina è accompagnarlo in questo percorso, concedendogli spazio e tempo per crescere. La fiducia nel suo futuro è alla base dell’investimento: adesso va tradotta in un percorso che gli permetta di esprimere tutto il proprio valore.