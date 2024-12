Su tutttomercatoweb.com anche una riflessione del giornalista Luca Calamai su Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina adesso al Bologna. Queste le sue parole: "Una riflessione su Italiano. Vincenzo chiusa l’esperienza Fiorentina (tra alti e bassi) ha accettato la Mission Impossible Bologna. Cercare di reggere il confronto con la squadra di Thiago Motta che aveva portato i rossoblù in Champions. Ripetersi è già molto complicato. Farlo senza Zirkzee e Calafiori sembrava impossibile. In più i colpi di mercato di Sartori hanno fatto fatica a calarsi nella realtà italiana.

Ma Italiano è uno tosto. Lo dico e lo ripeto, la sceneggiata dopo il successo contro la sua vecchia Fiorentina non è piaciuta. Ma il tecnico merita un applauso per come ha costruito il Bologna bis. Vincenzo conferma di essere un allenatore che può lasciare il segno nel calcio italiano".