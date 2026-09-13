Abate: "La vittoria di Firenze ci ha dato consapevolezza. Andiamo avanti su quei segnali positivi"

L'allenatore del Torino Ignazio Abate ha presentato la sfida di domani tra i granata e la Roma, prendendo ad esempio - e con ragione - la prestazione dei suoi contro la Fiorentina.

Sulla partita di Firenze

"La sfida con la Roma è un bel banco di prova, dobbiamo continuare a crescere e il percorso è ancora lungo. La vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e consapevolezza, i ragazzi credono in ciò che fanno ma c'è tanto da migliorare. Domani troviamo una squadra forte, che vive un momento brillante e che ha grandi individualità: servirà una fase difensiva di livello, la rabbia di non prendere gol e pensare in negativo in fase difensiva. Andiamo avanti sui segnali di positivi di Firenze"

Sul gruppo

"Devo dire che sono ancora più innamorato di questi ragazzi: hanno fatto una settimana importante non solo dal punto di vista lavorativo, ma per l'energia e per i legami che si stanno creando. E' ciò che fa la differenza in uno sport di squadra. Dobbiamo crescere, martellare senza alzare troppo la testa, abbiamo vinto a Firenze ma non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo battere per cercare la nostra anima"