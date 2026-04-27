Galli: "Paratici dovrà chiedere conto a Vanoli della scelta su Braschi. Comunicazione su Kean incommentabile"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio di varie tematiche di casa viola.

Le parole su Braschi

“Paratici due settimane ha parlato di Under23. Poi ieri si vede Vanoli fare quella scelta su Braschi. Credo che il ds viola debba chiedere conto all'allenatore della scelta. Se doveva mandare un messaggio Vanoli l'ha mandato. C'erano tutti i presupposti per buttare dentro il ragazzo, nessuno aveva da perdere nulla. Si è scaldato 97 minuti e poi? Ma dai. La Primavera è prima, l'Under18 ha vinto il Torneo di Viareggio. Ma se non giocano nemmeno in queste partite, queste squadre che ci stanno a fare? A occupare spazio al Viola Park? Al Feyenoord ha esordito un ragazzo del 2010 e a Firenze ci esaltiamo per Croci che fa doppietta in Under 18. Ma dai… Rispetto per i tifosi? Avrebbe dovuto fare il contrario per averlo. In tanti avrebbero apprezzato"

Su Martinelli

“Io se devo ricominciare, scelgo Martinelli. Il prossimo anno riparti da zero e senza coppe. De Gea prende molto di stipendio, secondo me può essere sacrificato e si deve ripartire da un giovane, non da un 39enne. Grosso? L'ho conosciuto, ha il carattere giusto. Bisogna fidarsi di Paratici".

E su Kean

“Kean assente allo stadio per la fisioterapia? Spero cambi qualcosa anche nel settore della comunicazione, perché una roba così è incommentabile. Tra l'altro con la partita alle 12.30".