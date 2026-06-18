Corriere Fiorentino: Antognoni ribadisce il NO e attacca Ferrari
Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino.
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In apertura c'è: “Kean resta, per ora”. Sottotitolo: “Primo incontro tra Paratici e il procuratore: nessuno spinge per la sua cessione, ma in caso di offerta importante verrà valutata. Sul tavolo anche il futuro di Piccoli”.
Il no ribadito
In taglio basso: “Antognoni ribadisce il no e attacca Ferrari Toni: ”Lo capisco, anche io mai cercato". Sottotitolo: “Ex viola con l’Unico 10. Borja: ”Senza di lui festa diversa". Frey: “Il club faccia di più”.
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