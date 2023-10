Le grandi proteste (immotivate) del Cukaricki. Un'entrata da rosso...che poteva essere vista anche senza l'OFR

La partita tra Fiorentina e Cukaricki di Conference League è stata diretta dall’arbitro cipriota, Chrysovalantis Theouli. Si tratta di un second category della Uefa, quindi un direttore di gara con ancora poca esperienza internazionale.

Grandi proteste del Cukaricki

Sulla prima rete realizzata dalla Fiorentina ad opera di Beltran, ci sono grandi proteste da parte della squadra serba. Assolutamente immotivate però, perché non c'è fuorigioco dell'argentino sul lancio di Ranieri e, soprattutto, perché questo era il tema delle proteste, non c'è contratto tra il difensore viola e Vranjes, che sbaglia semplicemente il tempo del suo intervento.

Subotic e l'entrata su Beltran

L'episodio principale del match, almeno dal punto di vista arbitrale, si verifica nella parte finale del primo tempo con l'entrata di

Subotic ai danni di Beltran. Il giocatore serbo entra a gamba tesa e alta. Fortunatamente per Beltran e la Fiorentina il contatto non è diretto con l'attaccante, ma il rosso non è sbagliato a termini di regolamento. Magari l'arbitro se ne poteva rendere conto in presa diretta senza dover essere richiamato dal Var all'OFR.