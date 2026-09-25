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La Nazione: Ecco come De Gea si è ripreso Firenze

Redazione /
La Nazione
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Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si parla di De Gea e del lavoro di Vanoli in questa lunga sosta per le nazionali. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “E' (ri)tornato capitan De Gea”. 

Pagina 2

A pagina 2 si legge in alto: “Il portiere è il nuovo vero leader. Il mercato, le difficoltà, il riscatto. Così De Gea si è ripreso Firenze”. 

Pagina 3

A pagina 3 si legge: “La lunga sosta? Vale come un ritiro. E Vanoli studia gli Andreazzoli-boys”. E sotto: “Mastantuono, l'accordo di Franco. Tra note rock e un'eredità pesante”. 

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