La Nazione: Ecco come De Gea si è ripreso Firenze

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si parla di De Gea e del lavoro di Vanoli in questa lunga sosta per le nazionali.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “E' (ri)tornato capitan De Gea”.

Pagina 2

A pagina 2 si legge in alto: “Il portiere è il nuovo vero leader. Il mercato, le difficoltà, il riscatto. Così De Gea si è ripreso Firenze”.

Pagina 3

A pagina 3 si legge: “La lunga sosta? Vale come un ritiro. E Vanoli studia gli Andreazzoli-boys”. E sotto: “Mastantuono, l'accordo di Franco. Tra note rock e un'eredità pesante”.