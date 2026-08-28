Arthur sceglie di ripartire dal Brasile: dopo la risoluzione con la Juventus giocherà con Neymar

Dopo sei anni di nulla, dopo che i bianconeri hanno pagato quasi 60 milioni per lui, le strade di Arthur Melo e della Juventus si separano definitivamente. La notizia della rescissione del contratto, che aveva ancora validità per una stagione, era ormai nell'aria da giorni, ma quest'oggi il centrocampista ha ufficializzato quale sarà la sua prossima squadra.

Arthur ha finalmente una nuova squadra: giocherà con Neymar

Dopo la risoluzione dello scorso 21 agosto del contratto che lo legava alla Juventus, Arthur è già pronto a ripartire. L'ex centrocampista della Fiorentina è tornato in patria e ha trovato un accordo col Santos di Neymar. Reduce da una stagione da protagonista tra le fila del Gremio, il classe 1996 ha scelto quindi di dare continuità alla sua carriera e proseguire il suo percorso nel massimo campionato brasiliano.

Un contratto molto particolare

E Tuttomercatoweb nel pomeriggio ha fatto chiarezza anche sul nuovo accordo con il Santos. Le ultime annate del classe '96 non sono passate inosservate, e per questo il club di San Paolo ha cercato di tutelarsi in ogni modo. Per questo Arthur ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026: dopo questi sei mesi le parti si incontreranno nuovamente per parlare di un eventuale prolungamento del contratto".