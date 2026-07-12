Quanta classe in una foto! Un'amicizia dalla classe infinita: "Grazie Leo, Ti voglio bene amico mio" FOTO

Una foto che ritrae due fra i più grandi fantasisti della storia del calcio, Lionel Messi e la leggenda della Fiorentina Roberto Baggio. Due calciatori dalla classe sopraffini, legati anche da una profonda stima.

L'incontro

Baggio e Messi si sono incontrati dopo la vittoria dell'Argentina sulla Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali americani. L'ex numero 10 viola ha voluto immortalare il momento, pubblicato poi sui social con la didascalia: "Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene amico mio"

Il regalo di Leo

Un messaggio d'affetto e di ringraziamento per il regalo che l'argentino ha voluto fare all''ex calciatore; la maglia numero 10 con cui aveva giocato pochi minuti prima. Un regalo