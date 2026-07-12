L'acquisto della Fiorentina di Arthur Atta è stato tanto fulmineo quanto inaspettato. L'ex centrocampista dell'Udinese sembrava destinato a palcoscenici più blasonati, ma Fabio Paratici è riuscito a convincerlo della bontà del progetto viola.

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Sembra molto sorpreso dell'acquisto dei viola anche il doppio ex di Fiorentina e Udinese Gaetano D'Agostino, che, durante le trasmissioni di Cronache di Spogliatoio, ha confessato il suo stupore: “Atta poteva ambire a qualcosa di più dei viola, con tutto il rispetto per la Fiorentina che è comunque una società importante”.

Perfetto per l'Inter

D'Agostino prosegue elogiando il calciatore e ipotizzando altre destinazione per lui: “Può essere un giocatore da Inter, sarebbe stato perfetto nel 3-5-2 dei nerazzurri. Ha dominio della palla, punta l'uomo, grande tecnica. Questo è un colpo importantissimo della Fiorentina, che vuole dimenticarsi della scorsa annata e dare un segnale alla piazza e all'allenatore”.