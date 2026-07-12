Atta saluta l'Udinese: "Vi ringrazio per questi due anni bellissimi. Grato di aver fatto parte di voi"

Arthur Atta è da ieri pomeriggio ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ex Udinese ha voluto ringraziare tramite un messaggio sui propri canali social il club friulano.

Le parole di Atta

“Cari tifosi dell’Udinese, volevo ringraziarvi per questi due anni bellissimi. È stato davvero un piacere aver fatto parte di questa squadra, di questa società. Di vedervi sempre con il vostro sostegno. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro”.

Ringraziamenti

"Grazie a tutto lo staff, che mi ha permesso di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi. Un grazie speciale anche ai fisioterapisti, ai magazzinieri e a tutta la società per la loro disponibilità e gentilezza. Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi. Grazie di cuore a tutti. Ciao, Arthur".