Un altro attaccante viola si accasa in Serie B, da domani in ritiro

Trova una nuova casa anche Daniel Maat Caprini, attaccante classe 2006 della Fiorentina che è promesso sposo del Cesena in Serie B.

Affare fatto

Come riporta Il Resto del Carlino, è tutto fatto per il suo arrivo in bianconero, con l’esterno offensivo che salirà domani dalla Toscana alla Romagna per svolgere le visite mediche e poi raggiungere i nuovi compagni in ritiro ad Acquapartita. L'affare sarà in prestito.

Altri interessi

Da registrare l'interesse del Cesena per altri due giovani profili viola ormai ex Primavera campione d'Italia. Piacciono sia Lapo Deli che Riccardo Braschi.