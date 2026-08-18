Corriere Fiorentino: La Fiorentina dice no!

Un articolo sulla Fiorentina lo troviamo stamani sul Corriere Fiorentino.

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E' incentrato sul mercato: “Il Como fa sul serio per Kean,ma i viola (per ora) dicono no”. E ancora: “Dopo le voci arriva il tentativo concreto: 5 milioni per il prestito più 25 di obbligo Paratici ha rispedito al mittente la proposta ritenuta bassa. Possibile un rilancio”.

Proposta concreta

Articolo che inizia così: “Dopo tanto parlare è arrivata la proposta concreta, ma se il Como vorrà davvero affrontare la prossima stagione con Moise Kean al centro dell’attacco dovrà necessariamente alzare l’offerta recapitata ieri alla Fiorentina”.