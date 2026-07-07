Amatucci, sarà addio definitivo. Ecco il nuovo contratto che firmerà in Spagna

Affare fatto tra Fiorentina e Deportivo La Coruña. Il cub spagnolo ha chiuso per l'arrivo di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 viola che lo scorso anno ha giocato in prestito al Las Palmas, ne LaLiga 2.

La cessione

Come riporta Sky Sport, il suo sarà un addio definitivo alla Fiorentina, con la cessione definita a titolo definitivo. In Spagna firmerà un lungo contratto di 5 anni.

Addio viola

Amatucci lascia la Fiorentina dopo 2 presenze in prima squadra e dopo aver fatto tutta la lunga trafila delle giovanili viola.