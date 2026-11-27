Daniel Maat Caprini, attaccante classe 2006 del Cesena in prestito dalla Fiorentina, è reduce dal suo primo gol segnato con la maglia dei bianconeri in Serie B contro l'Ascoli. Nel post partita ha parlato della sua avventura cesenate, iniziata con un infortunio che lo ha tenuto per un po' lontano dal campo.

Le sue parole

"Sono contento prima di tutto perché la squadra sta facendo bene. Per me è un piacere fare parte di questo gruppo, i ragazzi mi hanno sempre fatto sentire uno di loro e ho superato questo momento difficile. lo sono un giocatore di calcio e quando non puoi giocare non è bello. Ringrazio la mia famiglia, lo staff e questo fantastico gruppo".

L'analisi di Caprini

"Cosa è cambiato? Può essere un mix di cose, la squadra nuova, poi la condizione non era come quella attuale. Ora non vedo l'ora di giocare la prossima partita. Il primo gol? Lo aspettavo e basta, poteva essere anche a un centimetro dalla porta. È venuto bello, meglio ancora. Sono molto giovane, quindi so che posso migliorare: devo essere pericoloso, mi piace attaccare e mi trovo bene con quello che mi chiede l'allenatore".