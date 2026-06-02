Corriere Fiorentino: Un altro tormentone, quelle storie che alla Fiorentina si ripetono

Un articolo sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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L'articolo in questione si intitola: “Un altro tormentone”. Ovvero: “Il primo fu Italiano, un anno fa toccò a Pioli e ora a Grosso: tra i viola e gli allenatori la storia e le attese si ripetono”.

Il tormentone

Articolo che inizia così: “Passano gli anni, ma la storia resta sempre la stessa. Ogni estate vuole il suo tormentone e in attesa che venga quello legato a chissà quale obiettivo di mercato, per la Fiorentina ecco arrivare puntuale il tira e molla con l’allenatore di turno”.