Mastantuono nei primi cinque Under 21 al mondo: la graduatoria che premia il talento viola

Il CIES ha realizzato una graduatoria internazionale dedicata ai calciatori U21, individuando quelli che si sono distinti maggiormente rispetto agli altri componenti della propria squadra. Nella top 5 c'è Franco Mastantuono, classe 2007 del Real Madrid in prestito alla Fiorentina.

In top 5 un calciatore seguito dalla Fiorentina

L’indagine prende in considerazione 65 campionati in tutto il mondo e giocatori con almeno 450 minuti disputati. In vetta compare lo svizzero Lutfi Dalipi, con un indice di 1,96: il classe svizzero è attualmente in prestito dagli Young Boys all’FC Vaduz ed è stato accostato anche alla Fiorentina .

Ecco Mastantuono

Subito dietro c’è Gianluca Prestianni, argentino del Benfica, mentre sul terzo gradino si trova Jorge Salinas del Racing Santander. Nelle prime cinque posizioni figurano anche Franco Mastantuono, fantasista della Fiorentina, e Gessime Yassine dello Strasburgo.