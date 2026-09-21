Gli scout viola continuano a mettere gli occhi su talenti elvetici. Piace un giovane che gioca in Liechtenstein

Continua il lavoro della squadra scout di Fabio Paratici, che non vuole perdere tempo in vista della finestra di mercato di gennaio e per le sessioni future. Altro profilo svizzero seguito dopo l'interesse viola per Alvyn Sanches (LEGGI QUI).

Il profilo

Come riporta il portale 4-4-2.ch, la Fiorentina sarebbe tra le squadre interessate a Lutfi Dalipi, trequartista classe 2006 che gioca nel Vaduz (squadra del Liechtenstein, ma che milita in Svizzera) in prestito dallo Young Boys.

Che numeri!

Nelle prime 12 partite stagionali, il ragazzo ha messo a referto 4 gol e ben 8 assist, tra campionato e qualificazioni alla Conference League. Un bottino che ha subito acceso l'interesse di diverse squadre europee. Oltre alla Fiorentina lo visionano il Real Betis e il Braga.