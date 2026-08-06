Nicoletti: "Le intenzioni della Fiorentina sono quelle di prendere un altro crack. In arrivo 70 milioni dalle cessioni"

Il mercato della Fiorentina era e resta in ebollizione anche dopo la conclusione virtuale della trattativa per Franco Mastantuono.

“70-80 milioni dalle cessioni”

L'ex presidente dell'Ascoli e intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, su Lady Radio ha spiegato in merito: “Di riffa o di raffa, Paratici è convinto di poter recuperare i suoi 70-80 milioni da alcune cessioni”. Tra questi soldi c'è da tenere di conto anche di quelli che entreranno dal passaggio di giocatori per i quali la Fiorentina ha una percentuale sulla rivendita: su tutti Favasuli del Catanzaro.

“Un altro crack in maglia viola”

E poi: “Le intenzioni sono quelle di prendere un altro crack, visto che uno l’abbiamo già preso e dovrebbe arrivare a momenti a Firenze (Mastantuono ndr). Un altro profilo per elevare il livello dell’attacco, un attaccante esterno che sia da doppia cifra per quanto riguarda le reti realizzate".