Ma il mercato non finisce con Mastantuono, il doppio fronte per rinforzare ancora la squadra
Il mercato della Fiorentina non finisce di certo con il colpo Mastantuono, anzi. Secondo quanto riportato da La Nazione, l'idea di Fabio Paratici e Roberto Goretti è quella di andare a stringere il cerchio su due fronti.
Centrocampista
Il primo è quello che porta a Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese in forza al Sassuolo. Operazione questa impostata da settimane, ma fin qui mai entrata nel vivo con i neroverdi che hanno sempre chiesto 15 milioni.
Esterni offensivi
Il secondo fronte è invece quello rappresentato dalla ricerca di un altro paio di giocatori offensivi, più esterni rispetto a Franco Mastantuono che ha la tendenza ad accentrarsi.
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