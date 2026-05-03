Clamoroso allo Stadium: il Verona già retrocesso strappa un punto alla Juventus, salvata da Vlahovic. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Clamoroso quanto accaduto allo Juventus Stadium: il Verona già retrocesso aritmeticamente da venerdì, strappa un punto alla Juve in un match che sembrava già segnato. Gialloblù anche avanti nel punteggio nel primo tempo, con Bowie che di sinistro ha battuto Di Gregorio sul primo palo, dopo un bel regalo di Bremer.
Nella ripresa pareggio su punizione da parte di Dusan Vlahovic, rientrato da poche gare dopo un lungo infortunio. Juve che così spreca una bella occasione ma resta al quarto posto, insidiata da Como e Roma.
La nuova classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Como 62, Roma 61, Atalanta 55, Sassuolo 49, Bologna 49, Lazio 48, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.