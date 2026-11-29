Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri è stato intervistato da DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro l'Udinese.

"Ritiro necessario"

Ranieri ha commentato "Quello che abbiamo fatto è stato un ritiro necessario per stringerci in questo momento delicato. Abbiamo incassato una brutta sconfitta a Monza, per fortuna il calcio può darti la possibilità di ripartire velocemente e noi ci auguriamo di farlo già da oggi”.

Sulla difesa

E sulla difesa ha commentato: “Sicuramente in difesa dietro siamo stati un mezzo disastro, oggi abbiamo l’occasione di rifarci. Dobbiamo uscire da Udine facendo punti”.