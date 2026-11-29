Da compagni di viaggio nel pulmino delle giovanili della Fiorentina ad avversari in campo. Luca Ranieri e Nicolò Zaniolo si ritrovano oggi uno contro l’altro nella sfida sul campo dell'Udinese. Come precisato da La Nazione, entrambi spezzini e nati nel 1999, si conoscono fin dall’infanzia, quando avevano appena quattro anni, e hanno condiviso anche gli anni delle scuole medie.

Amicizia che prosegue, ma oggi in campo…

Un’amicizia mai interrotta, rafforzata ulteriormente nel 2025, quando i due hanno trascorso insieme alcuni mesi con la maglia della Fiorentina. Oggi, però, il legame lascerà spazio alla rivalità sportiva.

Il dettaglio che potrebbe essere utile ai viola

Zaniolo, già a segno contro Roma e Bologna, guiderà l’attacco friulano nel ruolo di prima punta. A provare a fermarlo sarà proprio Ranieri, al centro della difesa viola insieme a Dragușin. Il difensore conosce bene caratteristiche e punti deboli dell’amico, un dettaglio che potrebbe fare la differenza nel confronto diretto.