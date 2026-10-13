Suwarso: "Investiamo sui giovani come fa la Fiorentina e puntiamo alla sostenibilità"

Costruire un club solido, capace di competere in Europa senza perdere di vista l’equilibrio economico. È la filosofia illustrata dal presidente del Como, Mirwan Suwarso, in un’intervista al Corriere dello Sport.

“Un club sostenibile”

“Non fissiamo mai obiettivi di ambizione sportiva. La nostra pianificazione riguarda la costruzione di un club finanziariamente sostenibile, che possa permettersi di competere in Europa. La Champions è arrivata prima che il business avesse quella solidità finanziaria”, ha spiegato.

Come Parma e Fiorentina…

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per un riferimento alla Fiorentina. Di fronte all’osservazione sulle difficoltà del calcio italiano nell’investire sui giovani, Suwarso ha sottolineato: “Anche Parma e Fiorentina lo fanno”.

“Dati, reti di scouting e…”

Il presidente ha poi descritto il metodo utilizzato dal Como per individuare i talenti: “Dati, reti di scouting internazionali e un processo interno di valutazione dei giocatori”. Un lavoro che, secondo Suwarso, trova esempi positivi anche in altre realtà italiane: “Non siamo i soli. Ammiro anche club come Bologna, Parma, Sassuolo, Verona ed Empoli per la loro capacità di trovare e sviluppare buoni giocatori”. Parole che riconoscono il valore della ricerca e della crescita dei giovani nel panorama nazionale.