Gli infortuni non lasciano in pace Yerry Mina, anche dopo un ottimo inizio a Cagliari. La situazione

Nelle due pesanti vittorie consecutive del Cagliari, c'è anche lo zampino del difensore ex Fiorentina Yerry Mina. E in effetti il colombiano è nettamente migliorato da quando veste la maglia rossoblù. Ma i problemi fisici non sembrano volerlo lasciare in pace.

Altro infortunio per Mina

Come riporta ANSA, Mina non è stato convocato per Cagliari-Monza di domani. Già ieri si era fermato dieci minuti dopo l'avvio dell'allenamento, a causa di un fastidio al polpaccio sinistro che lo sta tuttora tenendo impegnato. In via precauzionale, il Cagliari ha deciso di non rischiare. Situazione da monitorare.