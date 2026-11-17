Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul momento di forma di Nicolò Fagioli e sulla cessione di Moise Kean al Como.

Su Fagioli

“Fagioli è ancora prigioniero della sua personalità e dei dubbi, il suo problema è mentale. Le sue caratteristiche non si addicono al tipo di Fiorentina costruita. Per Vanoli è importante, ma se recupera Atta, Fagioli non c’entra nulla col calcio aggressivo e dominante che si vuole fare".

Su Kean

“La Fiorentina doveva liberarsi di Kean per varie ragioni, economiche, fisiche e non solo. Era logica la sua cessione. Purtroppo è un giocatore che non sta bene fisicamente e prendeva tanti soldi e questo destabilizzava tutto l'ambiente”.