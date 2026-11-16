Bucchioni: "Italia tornata sulla terra in Belgio, sconfitta per le scelte di Mancini: non era la partita del lento Fagioli"

Nel suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni commenta la debacle dell'Italia di Mancini e la scelta errata su Fagioli in particolare:

“Pesante ritorno sulla terra per l’Italia che soffre il Belgio come e più di quanto successo nella gara d’andata. Una disfatta difficile da accettare dopo la partita perfetta contro la Francia, ma facile da spiegare. Il Belgio è più forte di noi e si sapeva, il dominio è stato totale. E’ il loro gioco ad alta velocità con grande tecnica che ci mette in crisi, il movimento frenetico, le rotazioni con cambi di posizione, gli esterni che spingono, senza un centravanti vero, il pressing costante, gli azzurri non c'hanno capito niente, non hanno mai trovato gli avversari perdendo le posizioni e tutti i duelli”.

Fagioli, scelta fatale

“Una sconfitta che è pure figlia di alcune scelte di Mancini difficilmente comprensibili come Pisilli centrocampista messo a presidiare la zona destra, o il lento Fagioli opposto a giocatori molto veloci, non era la sua partita”.