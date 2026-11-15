Fagioli naufraga insieme all'Italia in Belgio e gli azzurri escono dalla Nations. Cambio all'intervallo per il viola

Serata da dimenticare, nonostante fosse partita bene, per l'Italia che ha perso per 4-1 in Belgio, salutando così la Nations League alla fase a gironi. Nel naufragio azzurro, pessima la prestazione di Nicolò Fagioli, che è rimasto in campo solo un tempo. La squadra di Mancini era passata in vantaggio con il solito Pio Esposito dopo 11 minuti. Quasi immediato il pari rocambolesco di De Cuyper e poi nel giro di dieci minuti il secondo e terzo gol di Ngoy e Doku. Nel finale del secondo tempo il 4-1 di Moreira in contropiede mentre nel recupero, Esposito ha fallito il rigore del 4-2.

Cambio all'intervallo

Partito titolare, Fagioli fungeva da mezzala di costruzione, un po' come a Parigi un mese fa. La partita dell'Italia però si è spenta subito e il calciatore viola è scaduto nella banalità e negli errori visti ultimamente a Firenze. Inevitabile il cambio all'intervallo con Doumbia, a partita però ormai compromessa. Italia che ha chiuso così al terzo posto il girone e che si potrà concentrare da subito sulle qualificazioni agli Europei.