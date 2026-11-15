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Mancini vuole ritrovare un 'Verratti' e lo cerca ancora in Fagioli: il sorpasso a sorpresa su Doumbia

Redazione /
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Il centrocampo dell'Italia di Euro 2021 fu il punto di forza di quella Nazionale che alzò al cielo il trofeo in maniera inattesa, ma non troppo. E in quell'Italia c'era un giocatore come Marco Verratti, che fungeva da regista aggiunto, da mezz'ala di costruzione, un po' quanto Mancini sta cercando di ripescare in Fagioli insomma. Il piacentino invece a Firenze funge proprio da ‘regista’, da perno centrale e ancora non c'è stato modo di vederlo in questa funzione un po' meno centrale.

La rincorsa e il sorpasso su Doumbia

Secondo il Corriere dello Sport, Fagioli nelle ultime ore avrebbe superato proprio la concorrenza di Doumbia, che pareva favorito per rimpiazzare Frattesi. Più palleggio e ricami insomma per affrontare il Belgio stasera e meno invasione e inserimenti. Il centrocampista viola era stato in panchina per tutta la gara con la Francia giovedì. 

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