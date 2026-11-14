Fagioli scalzato nelle gerarchie azzurre da Doumbia: il talento viola paga il segmento di campionato con la Fiorentina

Il ritorno in Nazionale era stata la notizia più bella per Nicolò Fagioli un mese fa, a distanza di quasi due anni dall'ultimo coinvolgimento. Chiamata che il numero 44 viola si è visto confermare anche ora a novembre ma con sviluppi ben diversi, a partire dal numero di gare (la metà) che lascia meno spazi al turn over. L'infortunio di Frattesi poteva aprirgli le porte alla titolarità domani sera in Belgio-Italia ma il ct Mancini sembra avere idee diverse.

Il quarto titolare non è lui

Il quarto titolare del centrocampo, dopo il laziale, Tonali e Barella infatti, è Issa Doumbia, secondo La Gazzetta dello Sport. La mezz'ala dello Sporting Lisbona sta facendo alla grande in Portogallo e ha segnato anche due reti in Champions. Ecco fatto dunque il centrocampo titolare, con Fagioli che potrebbe comunque avere spazio a gara in corso.